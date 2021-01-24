İzmir’de su sayaçlarını çaldığı iddia edilen İZSU çalışanı tutuklandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün baskın düzenlenen geminin personelinin bir Türk şirketi tarafından sağlandığını belirterek, 15 kişiyi kaçıran korsanların henüz bir talep iletmediğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise geminin limana demirlediğini duyurdu.