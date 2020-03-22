İzmir’de sosyal mesafe için işaretli önlem

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni tip corona virüsü salgınına karşı sosyal mesafeyi hatırlatan zemin çıkartmaları hazırladı.

Fotoğraf: İBB

Corona virüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla insanların birbirlerinden en az bir metre uzakta durması gerektiğini hatırlatan zemin çıkartmaları, kent genelinde yerlere yapıştırıldı.

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Üzerinde “Sağlığın için mesafeni koru. 1 metre yeterli” yazan zemin çıkartmaları sayesinde, sıraya giren insanlar çıkartmaların üzerinde duracak, ön ve arkalarındaki insanlarla aralarında bir metre mesafe bırakmış olacak.

‘Maalesef bu işin ciddiyeti hala anlaşılmadı‘

Zemin çıkartmaları özellikle insanların sıraya girip kuyruk oluşturduğu, bankamatik, eczane ve market önlerine yapıştırıldı.

Belediye ekipleri, üzerinde “Sağlığını korumak için alışverişten sonra lütfen hemen eve dön” yazan afişleri de esnafa dağıtmaya başladı.

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Uygulamayı değerlendiren esnaf Aygün Dökmeciler şunları söyledi: “Maalesef bu işin ciddiyeti hala anlaşılmadı. İnsanların evinde kalmaları gerekiyor ama dışarı çıkıyorlar. Farkındalık adına bilgilendirme afişlerinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Alıp hemen dükkana astım.”