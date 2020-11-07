İzmir’de son durum: Yıkık, ağır hasarlı ve ‘acil yıkılacak’ bina sayısı 309

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin vurduğu İzmir’de 61 bin 735 binada ve 348 bin bağımsız bölümde hasar tespiti çalışması yapıldığını söyledi.

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Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen depremde 114 kişi hayatını kaybetmiş, 1035 kişi yaralanmış, 17 bina yıkılmıştı.

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İzmir Afet Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen bakan, tespiti yapılan ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısının 309’a, bağımsız bölümün de 4 bin 425’e ulaştığını kaydetti.

Şehircilik bakanı, orta hasarlı bina sayısının 5 bin olduğunu belirterek, “Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz” dedi.

Kurum, 857 okulda hasar tespiti yapıldığını, beş okulun ağır, 18 okulun da orta hasarlı olduğunu belirterek, hasarlı okullarda okuyan öğrencilerin, en yakın okula transfer edileceğini dile getirdi.