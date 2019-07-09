İzmir’de sokak hayvanları için ‘mamatik’

İzmir Barosu’nun sokak hayvanları için aldığı ‘mamatik‘ adı verilen beslenme üniteleri tespit edilen noktalara bırakıldı. Baro üyeleri Türkiye’de hayvanlara verilen zararın önlenemediğini dile getirerek, cezaların şiddeti önlemekte yetersiz kaldığını savundu.

Fotoğraf: DHA

İzmir Barosu’nun sokak hayvanları için yaptırdığı ‘mamatik’lerden ilki, İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, Yardımcısı Özgür Yılmazer ve birçok baro üyesi avukatın katılımıyla bölge adliye mahkemesi arkasına konuldu.

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Diğer ‘mamatik’lerin Alsancak’ta bulunan baro binası, Bayraklı ve Karşıyaka adliyelerinin çevresine bırakılacağı bildirildi.

Bölge adliye mahkemesi yakınlarına yerleştirdikleri ‘mamatik’in yanında açıklama yapan Baro Başkan Yardımcısı ve Hayvan Hakları Komisyonu Üyesi Özgür Yılmazer, yaşam mücadelesi veren hayvan dostlarının her daim yanlarında olduklarını hatırlatarak, günlerinin geçtiği adliye ve baro çevresine onlar için beslenme noktaları yerleştirmek istediklerini dile getirdi.

‘Hayvanların doğanın parçası olduğunu unutuluyor’

Hayvanların yaşama şartlarını iyileştirmenin önemli bir adım olduğunu ifade eden Yılmazer, bunun küçük bir adım olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Doğaya hükmetmeye çalışan insanoğlu, hayvan dostlarımızın da en az bizler kadar hatta belki de bizlerden daha çok doğanın bir parçası olduğunu unutuyor. Yaşadığımız bu tabiat insanlara tahsis edilmiş bir eşya değil, içerisinde var olan bütün canlılarla birlikte varlığını sürdürebilen, kendini yenileyebilen bir varlıktır.”

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‘Hayvanlar ülkemizde mal olarak görülmekte’

Türkiye’de hayvan hakları konusundaki yasal çalışmalarının bugüne kadar bir seçim vaadi olmaktan öteye geçemediğini söyleyen Yılmazer, sahipli sahipsiz tüm hayvanların yaşam koşullarının günden güne kötüleşerek hayvanlara şiddet haberlerinin arttığını ifade etti.

Baro başkan yardımcısı sözlerini şöyle sürdürdü: “Verilen verilemeyen cezalar, insanlara bile şiddeti önlemekte yetersiz kalmakta. Öte yandan, modern bir hukuk sistemine yakışmayacak şekilde, hayvanlar ülkemizde mal olarak görülmekte ve savunmasız bu canlılara verilen her türlü zarar, gösterilen her türlü şiddet kabahat olarak değerlendirilmekte olup, yapanlara karşı ancak para cezasına hükmedilmekte. Tüm hayvanların haklarını koruyacak ister memur, ister vatandaş kim olursa olsun, görevini yapmayan herkesin cezalandırılmasını sağlayacak bir yasanın bir an önce yürürlüğe girmesi çok önemli.”