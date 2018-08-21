İzmir’de sokağa bomba: Polis teröre karşı alarma geçti ‘kız meselesi’ çıktı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde sokağa el yapımı ses bombası atarak çevrede endişeye yol açan üç genç polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan araştırmada olayın siyasi yönünün bulunmadığı ortaya çıktı.

Olay gece saat 23.30 sıralarında Sevgi Mahallesi 84 Sokak’ta meydana geldi. B.C.G., U.K. ve R.S. hafif ticari araçla geldikleri polis lojmanları yakınında sokağa el yapımı patlayıcı (EYP) atarak hızla uzaklaştı. Büyük bir gürültüyle patlayan EYP’yi duyan mahalle sakinleri endişe içerisinde durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede EYP’nin ses bombası olduğunu belirledi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, EYP’yi atanların kimliklerini belirledi.

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Yapılan operasyonda B.C.G., U.K. ve R.S. yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan B.C.G., U.K. ve R.S.’nin emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul ettiği öğrenildi. DHA’nın geçtiği habere göre, Polisin yaptığı sorguda olayın siyasi boyutunun olmadığı, kız arkadaş meselesi olduğu ortaya çıktı. Üç arkadaşın ‘kız arkadaş meselesi’nin detayları öğrenilemedi.