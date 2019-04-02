İzmir’de sinagoga molotof kokteyli atan saldırgan tutuklandı: İsrail’i protesto etmiş

İzmir’de bir sinagoga molotof kokteyli atan saldırgan tutuklandı.

Molotof kokteyli, sinagogun dış duvarının hemen önündeki kaldırıma isabet etti. (Fotoğraflar: Facebook/turkyahuditoplumu)

Şalom gazetesinin haberine göre saldırı 28 Mart Perşembe günü gece saatlerinde Konak ilçesindeki Beth İsrael Sinagogu’na yönelik yapıldı.

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Şüphelinin attığı molotof kokteyli sinagoga değil önündeki kaldırıma isabet etti. İbadethanenin yetkilileri, durumu emniyete bildirdi. Polis, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ‘ibadethanelere zarar verme’ suçundan tutuklandı. Saldırgan, ilk ifadesinde eylemi İsrail’i protesto etmek amacıyla yaptığını söyledi.

‘Yaşamlarımızı tehdit ediyor’

Sinagogdan genel görünüm…

Türk Yahudi Toplumu’nun saldırıya dair açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“İzmir emniyetimizin hızlı ve hassas çalışmasıyla saldırgan yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Yaşamlarımızı, huzur ve birlikteliğimizi tehdit eden menfur saldırıyı kınıyoruz. İzmir emniyetimize ve tüm ilgililere, hassasiyetleri ve saldırganı en kısa zamanda yakalayarak olayı sonuçlandırdıkları için teşekkür ederiz.”

