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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de sığınmacıların botu ile sahil güvenlik botu çarpıştı: Üç ölü, iki kayıp

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan adalarına geçmek isteyen sığınmacıların bulunduğu lastik bot ile sahil güvenlik botu çarpıştı. Kazada 51 sığınmacı kurtarılırken, üç sığınmacı hayatını kaybetti. Kayıp olduğu değerlendirilen iki sığınmacı için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. 

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Çarpışma Dikili’nin Bademli Mahallesi açıklarında saat 05:49’da yaşandı.

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Kurtarılan sığınmacıların ifadelerinden kayıp olduğu değerlendirilen iki kişi için kurtarma çalışmaları sürerken, kıyıya getirilen 51 sığınmacının 18’i gerekli kontroller için sağlık görevlilerince ambulanslarla Dikili Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


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