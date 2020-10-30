Seferihisar açıklarında şiddetli deprem

AFAD, merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğünde 16.54 km derinlikte deprem meydana geldiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

14:51’de meydana gelen depremin hissedildiği İzmir’de bazı evlerde hasar meydana geldi.

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Deprem Edremit Körfezi’nde, Bursa ve hatta İstanbul’da da hissedildi. Vatandaşlar korkuyla dışarıya çıktı.

Bölge halkından, arama-kurtarma ekiplerinin ulaşabilmesi için panik olmamaları ve trafikte yoğunluğun önlenmesi istendi.

Seferihisar’da deprem sonrasında deniz suyu yükseldi. İlçe sokakları ve binalar sular altında kaldı.

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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, açıkta olan denizcilerin olduğunu, sayılarının bilinmediğini ve onlardan haber alınamadığını söyledi.

“Deniz taştı” diyen Yetişkin, “Tek katlı evlerde, yaşlı insanlar yaşıyor. O evleri de su bastı. Can kaybı bilgisi almadık ama büyük ihtimalle can kaybı var” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “20’ye yakın binada yıkım ihbarı var” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da altı binanın yıkıldığı ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla’da binalarda ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bornova ve Bayraklı’da beş bina yıkıldı. Ekipler enkaz altındakileri kurtarmak için seferber oldu. İzmir’de afet koordinasyon merkezi kuruldu. Enkaz altında vatandaşlarımız var. Tüm birimlerimiz bölgeye yönlendirildi” diye konuştu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Hasar gören, çöken binalar var. Trafik yoğun olduğu için henüz ulaşamadım. 10 dakikalık yere bir saattir ulaşamadım. Ama çok sayıda hasarlı bina var. İhbarını aldığımız 10’a yakın bina var. Çoğunluğu eski olan binalarda hasar var, yıkılan bina var” diye konuştu.

Bayraklı’da çöken binanın enkazından kurtarılan bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Depremin ardından, saat 15.01 itibariyle büyüklükleri 4.1 ila 4.8 arasında değişen altı artçı sarsıntı yaşandı.

NTV canlı yayına katılan jeolog Prof. Okan Tüysüz, şöyle konuştu: “6.6 dendi ama şu an düzeltmeler var. 6.9-7 diyen yabancı merkezler var. Bu yarım saat içinde netleşir. 7 büyüklüğünü göz önüne alırsak 6 büyüklüğünde ve daha küçük artçılar olabilir ki birkaç tane oldu 4’ten büyük. Riskli evlerin tahliye edilmesinde fayda var. “

Kuşadası açıklarında olan bir depremin Bayraklı’da hasara yol açmasının kaygı verici olduğunun altını çizen Tüysüz, bunun zemin ve binalarla ilgili sıkıntıya işaret ettiğini söyledi.

Tüysüz şöyle devam etti: “Bölgedeki fayların önemli kısmı Kuşadası çevresinden geçiyor. Güneyde Söke-Aydın arasında zayıf zemin söz konusu. Buralarda depremin şiddetli hissedildiğini düşünüyorum. Deprem büyüklüğü 7 ise yüzeydeki şiddeti 8-9 olabilir. Şiddetten çok ivme ölçümlerine bakarız. Henüz net veri yok. Depreme yakınlık olarak düşündüğümüzde Seferihisar, Kuşadası yörelerinin ve Yunanistan’ın Samos Adası’nın en çok etkilenen bölgelerdir.”

AFAD’dan şu açıklama geldi: “İzmir, Muğla ve Aydın’da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır.”