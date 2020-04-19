İzmir’de şiddet gören kadınlar için geçici misafirhaneler açılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, karantina günlerinde ev içi şiddete maruz kalan ve konaklama ihtiyacı duyan kadınlar için geçici misafirhaneler açılacağını duyurdu.

Fotoğraf: egeyebakis.com

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Soyer şunları söyledi: “Evde kaldığımız bu süreçte kadına yönelik şiddetin arttığı yolundaki haber ve bilgiler beni çok üzüyor. Kadına yönelik şiddet asla kabul edilemez. Bu süreçte şiddet gören, evsiz kalan kadınlarımız için geçici misafirhaneler açıyoruz. Şiddete sessiz kalmayın.”

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Evde kaldığımız bu süreçte kadına yönelik şiddetin arttığı yolundaki haber ve bilgiler beni çok üzüyor. Kadına şiddetin hiçbir şekli asla kabul edilemez. Bu süreçte şiddet gören, evsiz kalan kadınlarımız için geçici misafirhaneler açıyoruz. Şiddete sessiz kalmayın. #BizVarız pic.twitter.com/e1cvyyNbeN — Tunç Soyer (@tuncsoyer) April 19, 2020

‘Güven içinde yaşamak kadınların hakkı’

“Evinde şiddet gören bir kadın, ‘Evden çıkamıyorum ne yapacağım’ diye düşünmesin” diyen belediye başkanı, şiddet gören kadınların ‘Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi’, ‘İzmir Barosu’ veya ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadına Destek Hattı’nı aramasını istedi.

Soyer ayrıca şunları söyledi: “İzmir’in kadına yönelik şiddetten arındırılması için tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Evlerinde güven ve mutluluk içinde yaşamak bütün kadınların hakkıdır.”

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Corona günlerinde ev içi şiddet yüzde 38 arttı

İstanbul Emniyeti, mart ayında 2 bin 493 aile içi şiddet vakası yaşandığını, bu oranın geçen yıla göre 38.2 artış gösterdiğini açıklamıştı.