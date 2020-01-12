İzmir’de sekizi çocuk 11 sığınmacının öldüğü olayla ilgili bir kişi gözaltında

İzmir’in Çeşme ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 19 sığınmacının taşındığı fiber teknenin batması sonucu sekizi çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Yalı Mahallesi’ndeki Şifne koyunda dün saat 20:00 sıralarında meydana gelen kazada 19 sığınmacının bulunduğu fiber tekne, koydan çıktıktan bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle alabora olmuştu.
Başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kameralarından tespit edilen ve olayla ilgisi olduğu iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca kazada hayatını kaybeden sığınmacılardan birinin hamile olduğu öğrenildi.