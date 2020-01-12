Diken

Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de sekizi çocuk 11 sığınmacının öldüğü olayla ilgili bir kişi gözaltında

İzmir’in Çeşme ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 19 sığınmacının taşındığı fiber teknenin batması sonucu sekizi çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Yalı Mahallesi’ndeki Şifne koyunda dün saat 20:00 sıralarında meydana gelen kazada 19 sığınmacının bulunduğu fiber tekne, koydan çıktıktan bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle alabora olmuştu.

Reklam

Sığınmacıların can yelekleri ve eşyaları olayın sabahında kıyıya vurdu.

Başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kameralarından tespit edilen ve olayla ilgisi olduğu iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca kazada hayatını kaybeden sığınmacılardan birinin hamile olduğu öğrenildi.

İzmir’de göçmen botu battı, 11 ölü, sekiz yaralı

SON HABERLER

İmamoğlu: İnşallah deprem tehdidini tümüyle ortadan kaldırırız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 16.37’de Silivri açıklarında, yerin 17 kilometre derinliğinde meydana gelen ve paniğe neden olan 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili AKOM’da yaptığı açıklamada, deprem tehdidi konusunda bütün kurumlar tarafından adım atılması gerektiğine işaret etti. İmamoğlu, son depremde herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını da açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...