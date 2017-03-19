‘İzmir’de salon bulamayan’ Oğan: Bunların hepsinin arkasında Hollanda derin devleti var

MHP’den ihraç edilen Sinan Oğan, bakanların referandum toplantılarını iptal eden Hollanda’yla krizde iktidara destek sunarken, kendilerinin referandum konuşmalarının engellenmesini de ironik biçimde hatırlattı: “Bunların hepsinin arkasında Hollanda derin devleti var.”

‘Bunlar hep Hollanda’da olur’

MHP’nin kurultay sürecine durdurma kararı veren hakimin Adalet Komisyonu Başkanlığı’na getirildiğini dile getiren Oğan şunları söyledi: “Bunların hepsine tırnak içerisinde ‘tesadüf’ diyoruz. Bunlar Türkiye’de olmaz, sadece Hollanda’da olur. Hukuk Hollanda’da ayaklar altına alınır. Türkiye’de mümkün mü? Asla. Türkiye’de hiç salonlar kapatılır mı? Kürsüler devrilir mi? Bunlar ancak Hollanda’da olur. Hiç ‘Hayır’ diyenlere baskı yapılır mı? Bunlar Almanya’da, Belçika’da, Fransa’da Hollanda’da olur. Bizde vali talimatıyla asla salonlar iptal edilmez.”

‘Hollanda derin devleti’

İzmir’de toplantı yapmak için salon bulamadıklarını belirten, Oğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biraz yoğunluktan biraz da baskıdan kaynaklanıyor. Devlet kurumları salon vermiyor. Devlet kurumlarından bir tane salon almak mümkün değil. Oteller öyle bir baskıyla karşı karşıya ki 5 liralık salona 55 lira diyorlar. ‘Aman bizden uzak durun’ diyorlar. Bunların hepsinin arkasında Hollanda derin devleti var. Hollandalılar, İngilizler o kadar içimize sızmışlar ki bütün toplantılarımıza karışıyorlar. Avrupa’da nasıl ‘Demokrasi lazım’ deniyorsa burada da dönüp kendimize bakmamız lazım.”

‘Nargile fokurdatan Suriyeliler’

Oğan, bakanların referandum toplantılarının engellenmesi nedeniyle Avrupa’yı kınarken, konuyu bir anda Türkiye’de kalan Suriyelilere getirip şunları söyledi: “Avrupa’da bakanlarımız polis eşliğinde sınır dışı ediliyor. Avrupa’yı kınıyorum. Yaptıkları terbiyesizliktir. Provokasyon amacıyla gitseler dahi Türk bakanına yapılan terbiyesizliktir. Türkiye’nin temsilcilerine yapılan terbiyesizliğine ‘bir dakika’ diyecek kadar da cesur Türk milliyetçileriyiz. Avrupa’ya 40 tane inek gönderiyorlar. Narenciye sıkıyorlar. Lale kesiyorlar. 4 milyon Suriyeli var. Kadın, çocuk, yaşlı, hasta hepsine biz bakalım. 500 binine de hadi Avrupa baksın. Sahilde taşı sıksa suyunu çıkaracak Suriyeli delikanlılara, nargile fokurdatanlara biz niye bakalım?”

‘Suriye’ye gönderelim’

Oğan Suriyelilere yönelik türlü yakıştırmalar yapmayı da ihmal etmedi: “Sahillerde milleti dikizleyeceğine gitsin kendi memleketinin derdine düşsün. Bunu söyleyince ‘faşist’ diyorlar. Çok istiyorlarsa birazını Avrupa’ya gönderelim. 500 bin Suriyeliyi bir tanesinin burnu kanamadan, son derece modern gemilere dolduralım ve Avrupa’ya gönderelim. Hodri meydan. Avrupalı bizden fakir mi? 1 milyon eli silah tutan var. 500 binini Suriye’ye gönderelim, onların önünde PYD, Esad durmaz. 3 milyonuna biz bakacağız. Sokaklardan da toplayacağız. Modern kamplarda bakılacaklar.”