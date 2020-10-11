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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de sahte içkiden zehirlendiği düşünülen dört kişi daha yaşamını yitirdi

İzmir’de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan dördü daha yaşamını yitirirken, ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranlardan Necdet Kanatlıer (67) ve Nihat Karaoğlan (68) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İlhami Kalfa, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, Hüseyin Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

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Ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Bu arada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne üç, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bir kişinin daha metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurduğu öğrenildi. Bu dört kişinin tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

İzmir’de 9 Ekim’de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi kentteki hastanelere başvurmuştu. Soruşturma kapsamında beş iş yeri, bir depo ve bir ikamete operasyon düzenlenmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hastaneye kaldırılanlardan altısı dün yaşamını yitirmişti.

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İzmir’de sahte içkiden zehirlendiği düşünülen dört kişi hayatını kaybetti

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