İzmir’de sahte içkiden zehilerlendiği düşünülen dört kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale’de dün sekiz kişinin hayatını kaybetmesinden sonra, İzmir’de de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 18 kişiden dördü yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

Dün metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurdukları Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan M. M., A. G. ve H. Ç. ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören A. G. kurtarılamadı.

Reklam

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde zehirlendiklerini belirten 18 kişi hastanelere başvurmuş yedisi yoğun bakıma alınmıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında beş iş yeri, bir depo ve bir ikamete operasyon düzenlenmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.