İzmir’de sahte içki operasyonu: 856 şişe bulundu

İzmir’in Bornova ilçesinde, elektrik malzemeleri satan bir dükkan olarak kayıtlı iş yerine yapılan operasyonda 856 şişe ve şişelenmeye hazır 250 litre sahte içki bulundu.

Fotoğraf: DHA

Şüphelilerin, içkileri yazın gelmesiyle birlikte hareketlenen turizm bölgelerinde piyasaya süremeyi planladığı açıklandı.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren fiziki ve teknik takip sonunda baskın yaptı. Şişelenmiş ve şişelenmeye hazır yüzlerce litre sahte rakı, votka, cin, viskinin yanı sıra 180 litre etil akol, 3.5 kilo anason, 13 bin sahte etiket, 1750 şişe kapağına el kondu. Operasyonda, ‘suça sürüklenen bir çocuk’ yakalanırken, beş kişi gözaltına alındı.

Sahte içki çetesinin üretim merkezi olarak kullandığı iş yerine aylık 6 bin lira kira verdiğ, bir çocuğu da 300 lira yevmiye vererek çalıştırdığı tespit edildi.