İzmir’de sahte içki operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanma talebinin alt mahkeme tarafından reddeilmesine ilişkin, “Bir yargı organı diyor ki, ‘Ben AYM kararına uymayacağım.’ Üst mahkemenin verdiği karara alt mahkeme, ‘Uymayacağım’ diyorsa orada orada bir sorun var. Bir çürüme var” yorumunu yaptı.