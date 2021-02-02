İzmir’de sağanak: Cadde, sokak ve evleri sel bastı, araçlar suya gömüldü

İzmir’de gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle caddeleri ve evleri su bastı.

Fotoğraflar: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısından saatler sonra kentte sağanak başladı. Kentin birçok noktasında ana caddeler ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak kent merkezi ile Dikili, Aliağa ve Foça ilçelerinde etkili oldu.

Reklam

İzmir Büyükşehir Belediyesi, suyu tahliye etmek için çalışırken, bazı noktalarda su kaldırım seviyesini geçti. Belediye, zorunlu haller dışında kimsenin evden çıkmamasını istedi. İzmirliler sabah saatlerinde işe gitmekte zorlandı.

Foça ilçesinde cadde ve sokaklar su altında kaldı, birçok işyerini ve evi su bastı. Sağanak yağışın yanı sıra ilçede fındık büyüklüğünde dolu yağışı görüldü.

Büyükdeniz sahilinde yükselen deniz sahille birleşti. Belediye ve itfaiye ekipleri suları tahliye etmeye başladı.

Reklam

’30 yıldır görmedim’

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça’nın 30 yıldır bu yoğunlukta bir yağmur görmediğini, gündüz saatlerinde deniz sularının yükselmiş olmasının da etkisiyle yağmur ve sel sularının akış hızının düştüğünü söyledi.