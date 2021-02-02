İzmir’de sağanak: Bir kişi hayatını kaybetti, yüzlerce işyerini ve evi su bastı

İzmir’de gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle caddeler, sokaklar, alt geçitler, evler ve işyerlerini su bastı. Menderes ilçesindeki Yeniköy’de bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Fotoğraflar: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısından saatler sonra kentte sağanak başladı. Kentin birçok noktasında ana caddeler ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak kent merkezi ile Dikili, Aliağa ve Foça ilçelerinde etkili oldu.

Reklam

Gaziemir, Karabağlar ve Konak ilçelerinde dereler taştı. Bazı derelerin debisi yükseldi. Aliağa ilçesinde gece yarısı yağan dolu, park halindeki araçlarda maddi hasar meydana getirdi.

Yağışın etkili olduğu bölgelerden Karşıyaka Bostanlı’da sel ve taşkın suları nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Alsancak semtindeki Kordonboyu da su altında kaldı.

‘En büyük felaket’

TRT Haber’e konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte 1995’ten beri görülen en büyük sel felaketinin yaşandığını söyledi.

Reklam

Köşger, şubatta metrekareye düşen yağış ortalamasının 102 kilogram olduğunu anımsatarak sekiz saatte metrekareye 130 kilogram yağış düştüğünü dile getirdi.

Vali, Balçova’da dere taşması sonucu 45 aracın sürüklendiğini kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, suyu tahliye etmek için çalışırken, bazı noktalarda su kaldırım seviyesini geçti. Belediye, zorunlu haller dışında kimsenin evden çıkmamasını istedi. İzmirliler sabah saatlerinde işe gitmekte zorlandı.

Foça ilçesinde cadde ve sokaklar su altında kaldı, birçok işyerini ve evi su bastı. Sağanak yağışın yanı sıra ilçede fındık büyüklüğünde dolu yağışı görüldü.

Büyükdeniz sahilinde yükselen deniz sahille birleşti. Belediye ve itfaiye ekipleri suları tahliye etmeye başladı.

’30 yıldır görmedim’

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça’nın 30 yıldır bu yoğunlukta bir yağmur görmediğini, gündüz saatlerinde deniz sularının yükselmiş olmasının da etkisiyle yağmur ve sel sularının akış hızının düştüğünü söyledi.

673 su baskını

Valilik, 673 yerde su baskını, 23 mahsur kalma olayının yaşandığını belirterek su baskınlarının yüzde 80’ini ev, geri kalanını işyerleri oluşturdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Balçova-Üçkuyular, Bayraklı-Anadolu Caddesi, Konak-Mithatpaşa Caddesi, Konak ve Karantina Altgeçidi, Halkapınar-Yunuslar, Yeşildere Caddesi, Menderes-Çitlembik Deresi, Karabağlar, Gürçeşme ve Yeşildere’de yer yer su taşkınları oluşmuş durumdadır. Bornova ilçemizde istinat duvarı çökmesi sonucu bir bina zarar görmüştür. AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden acil ekip görevlendirilerek, gerekli çalışmaları yürütmek üzere olay yerine sevk edilmiştir.”