İzmir’de, riskli yapıların hızlı dönüşümü için ilçe belediyelerine plan yapma yetkisi

İzmir’de, depreme karşı riskli konumdaki yapıların hızlı dönüşümü için ilçe belediyelerine plan yapma yetkisi verildi.

Depremde 116 kişi hayatını kaybetti. Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi olağanüstü meclis toplantısında, imar, bayındırlık, hukuk, deprem ve afet, kentsel dönüşüm komisyonlarından gelen raporlar görüşüldü. 30 Ekim’de meydana gelen depremde hasar gören yapıların bulunduğu ilçelerde dönüşümün hızlandırılması kararı alındı.

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Deprem sonrasında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 1998 yılındaki yönetmelik öncesi ruhsat alan veya 6306 sayılı yasayla riskli kabul edilen yapıların dönüşümü için ilçe belediyelerine yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Düzenlemeyle evleri hasar gören ya da riskli tespit edilenler, yeni konutlarını hak kaybı yaşamadan, detaylı zemin etütleri doğrultusunda deprem yönetmeliğine uygun olarak yapabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliği içinde, onların da onayını aldıktan sonra söz konusu önergeyi meclis gündemine getirdiklerini söyledi.

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‘Kaçak yapıya meşruiyet kazandırmak amaçlı değil’

Yeni düzenlemeyle ilgili farklı seslerin çıkabileceğine dikkat çeken Soyer, şöyle konuştu: “Birinci olarak bu düzenleme kaçak yapılara meşruiyet kazandırmak için yapılan bir çalışma değil. Ruhsatlandırılmış, planlı alanda yer alan binalarla ilgili verilen bir karar. Ne nüfus yoğunluğunu ne de yapılaşmayı arttırıyoruz. Mevcut durumu koruyarak deprem nedeniyle kaybolan haklarını vatandaşa iade ediyoruz. Bu düzenleme sadece hasarlı yapılarla ilgili değil, benzer bir felaket yaşanırsa hasar alma ihtimali olan yapıları da ilgilendiriyor. Biz bir daha böyle bir felaket yaşandığında can kaybı olmasın diye yola çıktık.”

İlçe belediye başkanlarının titiz ve hızlı bir çalışma yapmasını, planların meclis gündemine getirilmesini beklediklerini anlatan Soyer, İnşaat Mühendisleri Odası’nın gelecek hafta kentin yapı stoğu envanterini çıkarmaya başlayacağını söyledi.

Dünya Bankası’yla müzakere

Dünya Bankası’yla deprem sonrası kentsel dönüşüm için 250 milyon dolarlık, çok düşük faizli, beş yılı ödemesiz 30 yıl vadeli kaynak için müzakerede bulunduklarını aktaran Soyer, İzmir ziyaretinde konuyu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü anlattı.

İller Bankası üzerinden aktarılabilecek bu kaynak için destek istediğini belirten Soyer, “Benim şahsi izlenimim olumlu yaklaştı ama inceleteceğini de söyledi. Dilerim, bir an önce, takdir edilirse çok hızlı bir şekilde Dünya Bankası’nın bir iki ay içinde bu kaynağı aktarması mümkün” dedi.

CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılıç, ilçe belediyelerinin plan yapmak için beş ay süresinin olduğunu, planların Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanmasının ardından dönüşümün yapılacağını söyledi.

Meclis üyeleri, toplantının sonunda İzmir depreminde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.