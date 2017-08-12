İzmir’de puanlar paylaşıldı: Göztepe ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı

Süper Lig 2017/18 sezonunun açılış haftasında Göztepe’nin Fenerbahçe’yi konuk ettiği mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bornova Stadı’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe’nin golleri 4’üncü dakikada Alper Potuk ve 64’üncü dakikada Martin Skrtel’den gelirken, Göztepe’nin gollerini 8’inci dakikada Andre Castro ve 57’nci dakikada Oscar Scarione kaydetti.

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İzmir ekibinin cezası nedeniyle ev sahibi takımın taraftarları stada alınmadı.

Göztepe’nin Eskişehirspor’u penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup ederek Süper Lig’e yükseldiği 1’inci Lig play-off final maçındaki olayların ardından iki takıma da iki maç seyircisiz oynama cezası verilmişti.

1547 gün sonra

“Yarım kalan işlerim var” diyerek Fenerbahçe’ye dönen teknik direktör Aykut Kocaman, 1547 gün sonra sarı-lacivertli takımın başında bir lig maçına çıktı.