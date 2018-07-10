İzmir’de polis operasyonları: HDP’li yöneticiler gözaltına alındı

İzmir’de yapılan ev baskınlarında, aralarında HDP yöneticilerinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Haber Ajansı’nın aktardığına göre İzmir’in Menemen, Karabağlar ve Konak ilçelerinde çok sayıda eve Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Reklam

Baskınlarda aralarında HDP üye ve yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Çok sayıda kitap ve elektronik cihaza da el kondu.

TEM Şube’ye götürülen kişilerden bazıları şöyle: HDP il yöneticisi Gül Turğal, Ferit Turğal, Mahsun Koç, Mehmet Sadık Varkan, Gökhan Varkan.