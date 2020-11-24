İzmir’de piknik yasağı

İzmir’de, sahil şeridi ve mesire alanlarında piknik yapmak yasaklandı.
AA’nın haberine göre İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu, Covid-19’un yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni kararlar aldı.
Yeni düzenlemeyle, sahil bantları, parklar, mesire ve piknik alanları ile ören yerlerinde sandalyeyle veya oturarak piknik yapmaya yasak geldi.
Alınan diğer kararlar şöyle:
*Kentte belirli gün ve yerlerde kurulan pazarlarda gıda maddesi dışında satış yapılmasına izin verilmeyecek.
*Semt araları veya belirlenmiş alanlarda faaliyet gösteren, ‘bitpazarı’ olarak adlandırılan pazarların faaliyetleri durduruldu.
*AVM’lerin ortak alanlarında bulunan masa ve sandalyeler kaldırılacak, paket servis alan kişilerin kalabalık oluşturması ve salgınla mücadeleyle uyumsuz görüntülerin ortaya çıkmasına engel olunacak.
*Kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacak.