İzmir’de orman yandı, köylüler ‘Göktaşı düştü’ dedi

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İzmir’de büyümeden söndürülen yangının göktaşı düşmesi nedeniyle başladığı öne sürüldü.

Kınık ilçesindeki Arpaseki Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda 21 Ağustos saat 21.30’da yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye gelen ekipleri ile beş itfaiye aracıyla yangın büyümeden söndürüldü.

Ancak yangınla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Köylüler, yangının göktaşı düşmesi sonucu başladığını söyledi.

Muhtar Ergün Şahan, ışıklı bir cismin düştüğünü kaydetti. Şahan, komşu mahalle Aziziye’den de bunun görüldüğünü ifade etti.

Yangın bölgesine yakın bir yerde oturan İsmail Süren, “Düşen cisim yuvarlak bir şeydi. Ses yoktu etrafına ışık saçıp, derenin içine düştü” diye konuştu.