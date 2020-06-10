İzmir’de öğrenciler için ‘Askıda İzmirim Kart’ uygulaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında öğrencilerin kartlarına destek olmak amacıyla ‘Askıda İzmirim Kart’ uygulaması başlattı.

Fotoğraf: AA

Destek isteyen öğrenciler, kimlik ve İzmirim Kart bilgileriyle yüklenmesini istedikleri biniş miktarını başvuru formuna girecek. Yardım etmek isteyenler ise askıda görülen kartlara istedikleri ölçüde yükleme yapabilecek. Aynı karta ayda birden fazla yükleme yapılamayacak.

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Uygulama www.bizizmir.com adresi üzerinden işliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, yeni uygulamaya ilişkin Tweet’inde şu ifadelere yer verdi: “Salgında kurduğumuz dayanışma ağıyla erzaktan, iftarlığa, askıda faturadan, hasat imecesine kadar desteğe ihtiyacı olanın yanında durduk. Şimdi de öğrencilerimiz için ‘Askıda İzmirim Kart’ başladı. Gençlik kenti İzmir’in gençleri daha özgür olsun diye harekete geçiyoruz.”

Salgında kurduğumuz dayanışma ağıyla erzaktan, iftarlığa, askıda faturadan, hasat imecesine kadar desteğe ihtiyacı olanın yanında durduk. Şimdi de öğrencilerimiz için “Askıda İzmirim Kart” başladı. Gençlik kenti İzmir’in gençleri daha özgür olsun diye harekete geçiyoruz. pic.twitter.com/qgWsCVyyXn Reklam June 9, 2020

Belediye, pandemiyle mücadele kapsamında 9 Mayıs’ta ‘askıda fatura’ uygulamasını başlatmıştı.