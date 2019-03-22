İzmir’de Nevruz kutlamasının ardından 16 kişiye gözaltı

İzmir’de Nevruz kutlaması sırasında PKK lehine slogan atmakla suçlanan 16 kişi gözaltına alınırken, üç HDP’li hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Fotoğraf: Twitter/HDP

Konak ilçesindeki Gündoğdu Meydanı’nda HDP’nin organize ettiği kutlamaya binlerce kişi katıldı. Terörle mücadele, istihbarat ve güvenlik şube polisleri, kutlamalar sırasında PKK ve Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığını belirledi.

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Polis, kamera kayıtlarından slogan atan kişileri belirledi. Belirlenen kişiler alandan ayrılırken gözaltına alındı. Toplamda 16 kişi gözaltına alınırken kamera kayıtlarının incelenmeye devam ettiği öğrenildi.

Üç HDP’liye suç duyurusu

DHA’nın haberine göre HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca ve HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit hakkında konuşmalarında “Sayın Öcalan” ifadesini kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda da bulunuldu.