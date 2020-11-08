İzmir’de nakliye ücretleri sabitlendi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte depremde hasar gören evlerdeki eşyaların nakliye ücretinin sabitlendiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Twitter’dan paylaşımda bulunan vali, depremin ardından çalışmaların her alanda sürdüğünü kaydetti.

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Köşger, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği’nin kararıyla, deprem boyunca taşınma ücretlerinin hem normalin altında bir rayice bağlandığını hem de gözetim altında saatlik taşınmaların yarı fiyata indirildiğini aktardı.

Buna göre hasarlı binalar için merkez ilçelerde geçerli taşınma ücretleri 1+1 dairelerde 1200, 2+1 dairelerde 1500 ve 3+1 dairelerde 2000 lira oldu.