İzmir’de minibüse yüzde 17 zam

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası bugünden itibaren geçerli olmak üzere minibüs ücretlerine yüzde 17 oranında zam yaparak ‘indi-bindi’ fiyatını 3 liradan 3 lira 50 kuruşa yükseltti.

Fotoğraf: DHA

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uğuz, minibüs fiyatlarına en son bir yıl önce zam yapıldığını söyleyerek şartlar nedeniyle fiyat artışına gittiklerini açıkladı.

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Fiyat artışlarının son iki yıla kadar uzadığını ifade eden Uğuz, yeni düzenlemeyle minibüs ‘indi-bindi’ fiyatının 3 liradan 3 lira 50 kuruşa çıktığını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geçen ay otobüs ulaşımına zam yaptığını hatırlatan Uğuz, otobüslerde ‘indi-bindi’ ücretinin 3 lira 56 kuruşa çıktığını söyledi. Oda başkanı, “Akaryakıt fiyatları, parça giderleri ve tamir masrafları sürekli artıyor. Bu artış söz konusu zammı zorunlu kıldı” dedi.

Güzergahlardaki fiyatların kademe kademe değiştiğini dile getiren Uğuz şöyle devam etti: “İzmir’de 60 hat üzerinden 1117 minibüsle günde 400 bin kişiyi taşıyoruz. Fiyatlar güzergaha göre değişiyor. 4 lira 25 kuruş olan güzergah 4 lira 75 kuruş oldu. Buca’dan Bornova’ya ya da Bornova’dan Egekent’e gibi birkaç güzergahta bu fiyat uygulanacak.”