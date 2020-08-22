TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli ‘FETÖ’ operasyonunda 36 tutuklama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 48 saattir beklediği müjdeyi açıkladı: “Rabbim bize bambaşka bir yerde, hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Sevinçli haber Fatih sondaj gemisinden. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi.”