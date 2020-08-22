TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli ‘FETÖ’ operasyonunda 36 tutuklama

İzmir merkezli 40 ilde, ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 36’sı tutuklandı.
Bir şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi, 10 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kaldı. Tutuklananların 29’u muvazzaf, yedisi görevden ihraç edilen astsubay.
İzmir başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘mahrem imamlar’ tarafından ankesörlü ve büfe telefonları ile arandığı tespit edilen 37’si muvazzaf 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine, 40 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 34’ü muvazzaf, 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36’sı tutuklandı.
Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan yedi şüpheli ise aranıyor.