İzmir’de ‘Mavi Balina’ şüphesi: 13 yaşındaki çocuk kendini astı

İzmir’in Buca ilçesinde, 13 yaşındaki kız çocuğu Zehra D., boynunda iple asılı halde ölü bulundu. Polis, olayın oyuncuları şantajla ölüme sürüklediği öne sürülen ‘Mavi Balina’ adlı oyundan kaynaklanmış olabileceği şüphesiyle, genç kızın tablet bilgisayarını incelemeye aldı.
Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Menderes Mahallesi 152 sokaktaki Özçelik Apartmanı’nda meydana geldi.
İddiaya göre, iki katlı evin üst katına çıkan annesi, Zehra D.’yi boynunda iple asılı halde buldu.
Üç kardeşin ortancası olan genç Zehra D., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Kız çocuğunu intihara motive eden faktörün ‘Mavi Balina‘ isimli sanal oyunla ilgili olabileceğinden şüphelenen polis ekipleri, Zehra D.’nin tablet bilgisayarını incelemeye aldı.