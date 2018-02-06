İzmir’de lisenin doğalgaz kazanında patlama: Bir kişi hayatını kaybetti

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İzmir’deki lisede kazan dairesinde doğalgaz patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Sarnıç mahallesinde bulunan Abdulhamit Han Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin doğalgaz kazanı henüz açıklanmayan bir nedenle bugün saat 12.00 sıralarında patladı.

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Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine okula çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürülürken öğrenciler tahliye edildi.

Patlamada bir kişi hayatını kaybederken dört kişi yaralandı. Ölen kişinin öğrenci mi, eğitimci mi yoksa idari personel mi olduğu bilinmiyor.

Bu sırada çok sayıda veli de çocuklarından endişe ederek okul önünde toplandı.