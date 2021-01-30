İzmir’de kumar operasyonu: 350 kişiye 2.5 milyon ceza

İzmir’de, jandarma ekiplerince sekiz farklı adrese düzenlenen eş zamanlı kumar operasyonunda yakalanan yaklaşık 350 kişiye toplam 2 milyon 646 bin 421 lira para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kentin farklı noktalarında kumar oynatan adreslere operasyon düzenledi.

Reklam

‘İzmir’in tüm elit insanları burada’ panosu

Bornova ilçesinde bulunan Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi’nde bir depodan kumarhaneye dönüştürülen adreste “İçerisi şampiyonlar ligi, pırlantacılar, galericiler. İzmir’in tüm elit insanları burada” yazılı bir pano dikkat çekti. Ekiplerin depoda yaptığı incelemede, kumar oynayan kişilerin baskın anında kaçabilmesi için bir içecek dolabının arkasında gizli kapı bulundu.

Operasyonlarda kumar oynamak, kapalı alanda tütün mamulleri tüketmek, sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten para cezaları uygulandı.

Operasyonda kapalı olması gereken işletmeleri açık bulunduran ve gözaltına alınan yedi işletmecinin, ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.