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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de korkutan yangınlar: Dikili ve Menderes alev alev

Dikili’de çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, yazlıklar da zarar görmedi.

İzmir’in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesi Yaylayurt mevkiindeki ormanlık alanda 30 Haziran Pazar günü saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yazlık sitelerin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarla büyüdü.
5 helikopter, 25 arazöz, 3 dozer, 5 su tankeri ve çok sayıda ekibin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken yazlık evlerin de zarar görmediği öğrenildi.

Bu kez alevler Menderes’te yükseldi

Akşam 22.00 sıralarında ise bu kez Menderes ilçesi Özdere bölgesindeki ormanlık alanda elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu orman yangını çıktı.

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Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken 5 yıldızlı otellerin yoğun olduğu bölgede bazı otellerdeki tatilciler, ekipler tarafından tahliye edilmeye başlandı.
Yangın nedeniyle İzmir-Kuşadası yolu da trafiğe kapatıldı.

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