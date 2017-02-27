İzmir’de Kocaoğlu dahil 129 sanıklı ‘yolsuzluk’ ve ‘örgüt kurma’ davasında beraat

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Aziz Kocaoğlu’nun aralarında olduğu 129 kişinin ‘ihalelerde yolsuzluk, organize suç örgütü kurma’ suçlamasıyla yargılandığı davada beraat kararı verildi.

Kocaoğlu, İzmir Adliyesi’ne gelişinde, Çambidi Bandosu tarafından çalınan ‘İzmir Marşı’, “Herkese adalet lazım” pankartı ve “İzmir Azizdir aziz kalacak” sloganlarıyla karşılandı.

Mahkeme Başkanı Tamer Bulam, İstanbul 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasından sonra görülmeye devam eden davaların ‘kaldıkları aşamadan devam etmesi’ne ilişkin hükmün ‘Anayasa’ya aykırı’ olduğuyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruyla ilgili kararın geldiğini ve davanın reddine karar verildiğini belirtti.

‘Zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur’

Sanıklardan Tülay Azeri’nin avukatı Emin Azeri, ‘FETÖ’den tutuklu savcı Durdu Kavak’ın tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme Kavak’ın dinlenmesi istemini ise reddetti.

Savcı mütalaasında, ortada bir örgütün bulunmadığı sonucuna varıldığını söylerken, dinlenen gizli tanıklar ve belgelere göre ‘ihaleye fesat karıştırma ve diğer eylemler’in oluşmadığını vurguladı. Mütaalada, bazı ihaleye fesat karıştırma eylemlerinde, hukuka aykırı deliller toplandığını da ifade eden savcı, bu durumun hukuk dilinde “Zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur” diye değerlendirildiğini ifade etti.

‘Burası şov yeri değil, tiyatro alanı değil’

Savcının mütaalasını okumasının ve tüm sanıklar hakkında tüm suçlardan beraat kararı verilmesini istemesinin alkışlanması üzerine Mahkeme Başkanı Tamer Bulam “Burası şov yeri değil. Tiyatro alanı değil. Mahkemenin düzenini bozmayalım” diyerek salonda bulunan izleyicileri uyardı.

Söz alan Kocaoğlu’nun avukatı Ercan Demir, davanın ilk duruşmasında, usüle ilişkin o dönemki heyete verdikleri 55 sayfalık dilekçede belirttikleri gibi delillerin toplanması sürecinin hukuka aykırı gerçekleştirildiğini tekrarladıklarını belirtti.

‘İmamlara ve abilere göre davrandıkları ortaya çıktı’

Avukat Demir şöyle devam etti: “Bu davanın soruşturması 2010 yılında başladı. O dönemki özel yetkili savcı, olayı soruşturan kolluğa iki ayda bir ‘Cebir ve şiddet buldunuz mu?’ diye emniyete yazı yazmış. Emniyet bir yıl sonra kendine göre cebir şiddet bulmuş. Dolayısıyla ‘Bu soruşturma hem bu anlamda, hem sonraki delillerin hukuka uygun toplanmaması nedeniyle, bu davanın o dönemde adını yasal olarak koyamasak bile bir koordinasyon ve maksatla oluşturulmuş delillerdir’ demiştik. Geldiğimiz bu aşamada 15 Temmuz sonrası bu yapının bambaşka bir örgütlenme içinde olduğu ortaya çıktı, ki bu yapının kamu görevlilerinin esasen görev tanımlarında yer alan kanun, hukuk kaynaklı davranmadıkları, imamları ve abileri kimse ona göre davrandıkları olgu olarak ortaya çıkmıştır. Olgu diyoruz, çünkü yargı süreci sonrası net olarak ortaya çıkacaktır.”

Soruşturmayı yürütenler hakkında suç duyurusu

Soruşturmayı yürüten savcıların ve davaya bakan hakimlerin ‘FETÖ’den tutuklanıp ihraç edildiklerini hatırlatan Demir, “Bunların bir yapının talimatları doğrultusunda hareket ettikleri ortaya çıktığına göre, bu dosyanın hukuk dışında bir karanlık merkezin talimatıyla oluşturulduğu ortaya çıkmıştır. Bu şekilde oluşturulan bir dosya hukuken batıldır, delillerin değerlendirilmesi dahi hukuken doğru değildir. Dosyanın mahkeme tarafından reddedilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve tüm sanıklar hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Saınıklar tüm suçlamalardan beraat ederken, soruşturmayı yürütenler hakkında da suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Adliye önünde bir basın açıklaması yapan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, davanın başından beri haksız yere yargılandıklarını ve bugün de alınlarının akıyla duruşma salonundan çıktıklarını söyledi.

‘FETÖ kumpası olduğunu biliyorduk’

Davanın beraatle sonuçlanmasını değerlendiren AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican, süreci başından bu yana hassasiyetle takip ettiklerini belirterek, “Biz bunun ‘FETÖ’ terör örgütünün kumpası olduğunu uzun zamandır görüyor ve süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Bu davayı başından itibaren de asla siyasi malzeme yapmadık. Başta Sayın Başkan Aziz Kocaoğlu olmak üzere, tüm bürokratlarına geçmiş olsun diyorum. Dilerim kumpas davaları bir an önce son bulur” dedi.