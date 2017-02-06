İzmir’de kız çocuklarının kaçırılıp zorla evlendirildiği köylere ekip gönderildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kız çocuklarının kaçırıldıktan sonra ailelerine para verilerek zorla evlendirildiği İzmir’in Sırımlı ve Olgunlar köylerinde yatılı ekip görevlendirdiklerini açıkladı.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in gündeme taşıdığı iddiaya göre iki köyde kız çocukları önce kaçırılıyor, sonra da ailelerine ‘sus payı’ olarak para ödeniyor.

Öyle ki çocuklar için ‘tarife’ oluşturulmuş. Buna göre 12 yaşındaki çocukların ailelerine 40 bin TL, 13 yaşında olanların ailelerine 25 bin, 12 yaşındakilere 25 bin, 15 yaşındakilere ise 20 bin TL veriliyor.

Bölgede her yıl 12-21 yaş aralığında ortalama 20 kız çocuğu kaçırılıyor.

Bölgede yatılı ekip kalıyor

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’e konuşan Bakan Kaya, olup bitenlerden belediye başkanının haber vermesiyle 15 gün önce haberdar olduklarını söyledi.

Bölgeye uzman gönderdiklerini, ‘aileleri bilinçlendirme çalışmaları’ yaptıklarını belirten Kaya, kaçırıldıktan 85 gün sonra operasyonla kurtarılan Sırımlı köyünden 15 yaşındaki Şerife Avşar’a ekonomik ve hukuksal destek vereceklerini anlattı.

Kaya, şunları söyledi: “Sosyal çalışmacılarımız, psikologlarımız Sırımlı ve Olgunlar köylerindeki insanlarımızla görüşüyorlar, olayın yanlışlığını, sakıncalarını onlara anlatıyorlar. Ekiplerimiz bahsi geçen bölgede yatılı olarak kalarak anne-babaları bu konuda bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını sürdürecek. Bu problem ortadan kalkıncaya kadar orada görev yapacaklar. Burada kız kaçırma, erken yaşta evlilik ve başlık parası almak gibi hepsi suç olan bir durum yaşanıyor. İl müdürlüğü ekiplerimiz, bakanlığımızın hukukçuları, emniyet ve kaymakamlık yetkilileriyle birlikte bu köylerde çalışıyorlar. Köylülerimizle toplu olarak ve ailelerle bireysel görüşmeler yapılıyor.”

‘Davanın takipçisiyim’

Ortada bir suç olduğunu belirten Kaya, “Erken yaşta evlilikle ilgili yasalarımız açık, hukuki olarak gereken yapılacak ve cezai müeyyideler şüphesiz uygulanacaktır. İl müdürlüğümüzün hukuk birimi, açılacak davaları yakından takip edip müdahil olacak tabii ki. Ben de Şerife ve diğer kızlarımızla ilgili hukuki sürecin takipçisi olacağım” dedi.

Başka ilçelerde de var

Öte yandan Hürriyet’ten Gülden Aydın’a konuşan İzmir Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı İlke Erol, benzer olayların kentin farklı ilçelerinde de yaşandığını söyledi.

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şube Başkanı Tülin Erarslan da ‘taşımalı eğitim’i eleştirdi: “Şimdiye kadar gelen yerel yönetimler, kadın öğretmenler dahi görmezden gelmişler. En önemli problem, o köylerde okul kapatılmış, taşımalı eğitim yapılıyor. Eskiden köy öğretenlerinin, ebelerin hanelerden haberi olurdu. Tek tek tanırdı tüm aileleri ve çocukları. Çare bulmaya çalışırdı. Her iki köyde hiç üniversite mezunu kız yok. Rol model olacak kadın çıkmamış o köylerden. 12 yıl eğitim zorunlu olduğu halde son 4 yılın denetimi ve takibi yok. 17 yaşına kadar eğitim zorunlu olmalı.”