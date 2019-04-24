İzmir’de kadınlar çocuk istismarını protesto etti

İzmir Kadın Platformu, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde beş yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğramasını kitlesel basın açıklamasıyla protesto etti.

Fotoğraf: BirGün

BirGün’ün haberine göre, platform tarafından düzenlenen basın açıklamasında, “Biz kadınlar olarak çocuk istismarına, kadına şiddete, tacize, tecavüze, kadın cinayetlerine sessiz kalmayacağız” denildi.

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İzmir Kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan Alev Özkiraz, taciz ve tecavüz vakalarının üstünün kapatılmaya çalışıldığının altını çizerek şunları söyledi: “Bugün dört bir yanda başta kadınlar olmak üzere binlerce insan tacize, tecavüze, çocuk istismarcılarına karşı isyanda. Tacizin, tecavüzün üstü kapatılmaya, bir kereden bir şey olmaz diyerek aklanmaya çalışılıyor. İyi hal- saygın tutum indirimleriyle ödül gibi cezalar verildikçe bu olaylar her geçen gün daha da artıyor. Diğer yandansa çocuk istismarına, tacize, tecavüze karşı çıkanlar polis saldırısı ile gözaltı ile karşılaşıyor. Erkek yargı tacizi, tecavüzü, çocuk istismarını aklarken eşitlik, özgürlük ve adalet isteyen kadınların karşısına dikiliyor.”



