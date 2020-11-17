İzmir’de kadın cinayeti: Evinde bıçaklanarak öldürüldü

İzmir’in Aliağa ilçesinde yaşayan bir kadın, evinde boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Yenişakran Mahallesi’nde yaşayan bir çocuk annesi Serap Çetiner, arkadaşı Hasan A. tarafından bıçaklandı.

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Olayın ardından jandarmayı arayan Hasan A.’nın suçunu itiraf etmesi sonrası ekipler, Bayar Caddesi’ndeki evde kadının cansız bedenini buldu.

Hasan A.’nın ticari taksiyle ailesinin yaşadığı Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi yönüne doğru hareket ettiğini tespit etti.

Plaka Tanıma Sisteminden takip edilen taksi, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çobanlar – Bolvadin kara yolunda durduruldu.

Gözaltına alınan Hasan A., İzmir’e gönderildi.