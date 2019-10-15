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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de kadın cinayeti: Eski sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti

İzmir’in Konak ilçesinde İ.Ç., güzellik salonu işleten eski sevgilisi Birgül Bilal’i pompalı tüfekle öldürüp kardeşi Songül Bilal’i de yaraladıktan sonra yaşamına son verdi.

Fotoğraf: DHA

Olay, sabah saatlerinde, Alsancak semti 1420 Sokak’ta meydana geldi. Güzellik salonu işleten Birgül Bilal, sabah iş yerine geldiğinde, dükkanın önünde bekleyen eski sevgilisi İ.Ç. ile karşılaştı.

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Burada Birgül Bilal ve İ.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.Ç., yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkarıp, Birgül Bilal’i başından vurdu. Bilal’in kardeşi Songül Bilal’i de yaralayan İ.Ç., silahı başına dayayıp tetiği çekti.

Songül Bilal ambulansla hastaneye kaldırılırken, cenazeler de otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırımlarının içeriği, netleşmeye başladı. Bloomberg, Trump yönetiminin Dışişleri, Savunma ve Hazine bakanlıklarının birlikte çalışarak pazar günü yaptırımlara son şeklini verdiğini bildirdi. Reuters ise Beyaz Saray’ın Türkiye’nin harekat sırasındaki insan hakları ihlalleri konusunda giderek artan baskı altına girebileceğini kaydetti.

Trump’ın yaptırımları: Yüksek çelik tarifesi, ticaret kesintisi, insan hakları ihlali gözlemi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki harekatı dolayısıyla Türkiye’ye karşı alınan yaptırım kararlarını açıkladı. Trump’ın yazılı açıklamasına göre, ilk etapta çelik tarifeleri yükseltilecek, Türkiye ile ticaret görüşmeleri derhal kesilecek. Trump, bundan sonraki adımlar için insan hakları ihlallerine bakılacağını, buna göre daha geniş mali yaptırımlar, malvarlıklarının dondurulması ve Türk yetkililerin ABD’ye girişlerinin engellenmesi gibi daha geniş çapta yaptırımların söz konusu olabileceğini belirtti.

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Kamusal alanda Tolstoy okumaya kalkanların başı derde girer mi bilemiyorum, ancak ‘savaş’ ve ‘barış’ sözcüklerinin aynı anda ‘sakıncalı’ kabul edildiği bir dönemden geçiyoruz. ‘İlginç’ diyemem, çünkü daha önce de benzeri yaşanan deneyimlerden biri bu. Sürpriz değil. Zaten ‘sürpriz’, Türkiye için uygun bir sözcük sayılmaz. Herkes olması gereken yerde, olması gerekenin yanında ve söylemesi gerekenleri, kendisinden beklenenleri dile getiriyor.

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