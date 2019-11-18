İzmir’de kadın cinayeti: Elektroşok, pompalı tüfeğe karşı koruyamadı

İzmir’in Buca ilçesinde, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgilisi olduğu ileri sürülen bir çocuk annesi Melisa Kalem’i (24) pompalı tüfekle öldürdü. Selçuk, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Kalem’in, kendisini elektroşok cihazıyla korumaya çalıştığı, ancak adamın pompalı tüfekle ateş etmesine engel olamadığı belirtiliyor. Melisa Kalem’in öldüğünü duyarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Fotoğraflar: DHA

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Karanfil Mahallesi 1108 Sokak’ta bulunan 8 katlı apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk, sevgili olduğu iddia edilen bir çocuk annesi Melisa Kalem’in yaşadığı eve gitti. Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Melisa Kalem kendini elektro şok cihazı ile korumaya çalıştı. Bu sırada Şehmuz Selçuk ise yanında getirdiği pompalı tüfekle Kalem’e ateş etti. Kalem, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Selçuk, aynı tüfekle yaşamına son verdi.

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Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kalem ve Selçuk’un olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, Melisa Kalem’in ölüm haberini alarak adrese gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı apartmanda olay yeri ekipleri incelemelerde bulundu. Kalem ve Selçuk’un cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Otopsi işlemleri tamamlanan Melisa Kalem’in (24) cenazesi, saat 17.00 sıralarında ailesi tarafından alındı. Melisa Kalem’in İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenazesi, Kaynaklar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Şehmuz Selçuk’un cenazesi ise yakınları tarafından teslim alındı.