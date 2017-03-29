İzmir’de kaçırılan 14 yaşındaki çocuk kurtarıldı: ‘Kızım evlenmeyecek, okuyacak’

İzmir’in Kirazlı ilçesinde akrabası tarafından kaçırılan 14 yaşındaki çocuk kurtarılarak yurda yerleştirildi.

Babası “Psikolojisini düzeltip okuluna devam ettireceğim” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in gündeme taşıdığı iddiaya göre Olgunlar ve Sırımlı köylerinde kız çocukları önce kaçırılıyor, sonra da ailelerine ‘sus payı’ olarak para ödeniyor.

Öyle ki çocuklar için ‘tarife’ oluşturulmuş. Buna göre 12 yaşındaki çocukların ailelerine 40 bin TL, 13 yaşında olanların ailelerine 25 bin, 12 yaşındakilere 25 bin, 15 yaşındakilere ise 20 bin TL veriliyor.

Bölgede her yıl 12-21 yaş aralığında ortalama 20 kız çocuğu kaçırılıyor.

Kaçırılan çocuklardan biri de 14 yaşındaki Ebru Sakal idi. Olgunlar köyünde yaşayan Kiraz Sağlık Meslek Lisesi 1’inci sınıf öğrencisi Sakal, 16 Aralık 2016 günü eve gelmemişti.

Köy muhtarı Muammer Yaygın, Sakal’ı, babasının akrabası Hüseyin Aksakal’ın kaçırdığını söylemişti. Anne Sakal da “Kızımız tecavüze de uğrasa bizim kızımız. Okutmaya devam edeceğiz” demişti.

Özel ekip kuruldu

Hürriyet’ten Gülden Ayman’ın haberine göre Sakal’ı bulmak için kaymakamlık beş kişilik ‘müzakere’ ekibi kurdu.

Ekip, Hüseyin Aksakal’ın babası Salih Aksakal ve yakınlarını takibe alarak sorguladı. Üç ayın sonunda Aksakal, Ebru Sakal’ı polise teslim etti.

‘Evlenmeyecek, okuyacak’

Baba Abdullah Sakal, kızıyla ilk buluşmasını “Çocuğum robot gibiydi, ne yaptılarsa psikolojisi gitmişti. Ama ne olursa olsun, benim çocuğum. Psikolojisini düzeltip okuluna devam ettireceğim” sözleriyle anlattı.

“Kızım hamile kalsa da Hüseyin’le evlenmeyecek. Okuluna devam edecek, hemşire ya da doktor olacak” diyen baba, kızını kaçıran adamın, başka çocuklara zarar gelmesini önlemek ‘en ağır biçimde’ cezalandırılması için çalışacağını söyledi.

Yurda yerleştirildi

İzmir Çocuk İzleme Merkezi’nde dün ifade veren Ebru Sakal, Hüseyin Aksakal’a ‘kendi isteğiyle kaçtığını’ söyledi.

Sakal, “Anneni-babanı özledin mi?” sorusuna karşılık “En küçük kardeşim Emircan’ı çok özledim” dedi. Sakal, okumak isteyip istemediğine dair soruyu da “Babam okumamı çok istiyordu” diyerek cevapladı.

Hamile olmadığı belirlenen Sakal, sosyal hizmetler yurduna yerleştirildi.

Hüseyin Aksakal’ın avukatı Ferruh Er, şunları kaydetti: “Mağdure Ebru’nun doğum tarihi 2002 olarak görünse de daha büyük. Evde doğmuş, hastane kaydı yok. Dolayısıyla kaçtığı tarih itibarıyla suç teşkil etmiyor. TCK’ya göre kız 16’dan gün almış ise ortada suç yok. Kemik yaşının ölçülmesini isteyeceğiz. Burada kızlar parayla satıldığı için sevdiklerine kaçıyorlar. Zorla kaçırıldığına dair bir bulgu var mı? Kız ne söylerse, soruşturma ona göre yönlenecek. Kız, babasının kendisini satacağı için sevdiğine gönüllü kaçtığını söylüyor.”