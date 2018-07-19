İzmir’de iş cinayeti: Başına beton parçası düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir’de, çalıştığı inşaatta başına beton parçası düşen 61 yaşındaki işçi Mehmet Çelik hayatını kaybetti.
DHA’nın haberine göre İzmir’in Karabağlar ilçesinde çevre yolu üzerinde, özel bir firmaya ait konut inşaatının beşinci katında çalışan işçi Çelik’in kafasına beton parçası düştü.
Mesai arkadaşları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine inşaat alanına giden ekipler, Çelik’i ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Burada tedavi altına alınan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, soruşturma başlattı.