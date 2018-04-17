İzmir’de iş cinayeti: 26 yaşındaki işçi, makineyle vinç arasına sıkışarak can verdi

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İzmir’de vinç ile makine arasına sıkışan 26 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

İş cinayeti, bugün saat 12.00 sıralarında Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi.

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Ağır sanayi makinaları üreten ve montajlayan bir şirkette çalışan Ümit Deveci, bir makine üzerinde kaynak yapmaya başladı.

Bu sırada ağır yük taşımak için kullanılan vinç, Devevi’ye çarptı. İşçi, vinç ile kaynak yaptığı makine arasına sıkıştı.

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Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, genç işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Deveci’nin yeni evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.