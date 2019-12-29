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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de ilçe sağlık müdürü, evine giren hırsız tarafından öldürüldü

İzmir’in Torbalı ilçesinde İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park, evine giren hırsız tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Fotoğraflar: DHA

Ertuğrul Mahallesi’nde bulunan sitedeki apartmanda 21:30 sıralarında yaşana olayda, ilçede altı yıldır sağlık müdürü olarak görev yapan iki çocuk babası 53 yaşındaki Park’ın evine hırsız girdi.

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Durumu fark eden Park, evindeki hırsızı bulunca ikili arasında boğuşma başladı. Bu sırada saldırgan yanındaki tabancayla Park’a ateş etti. 53 yaşındaki ilçe sağlık müdürü ağır yaralanırken saldırgan evden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Park, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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