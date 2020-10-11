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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de iki operasyonda 7 ton sahte içki bulundu: Beş kişi gözaltında

İzmir’in Buca ve Konak ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 7 ton sahte içki bulundu, beş kişi gözaltına alındı. 

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre polis ekipleri, Buca ilçesinde bir büfede sahte içki satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

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Operasyonda, 1 ton sahte içki bulunurken, dört şüpheli de gözaltına alındı.

Hırsızlık ihbarı yapıldı, sahte içki çıktı 

Hırsızlık ihbarı üzerine Konak’a bağlı Etiler Mahallesi’ndeki bir depoda arama yapan polis, bir kısmı satışa hazır hale getirilmiş 6 ton sahte içki buldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 

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İzmir’de sahte içki nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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