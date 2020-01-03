İzmir’de iki kişinin öldüğü pusunun altından uyuşturucu çeteleri çıktı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, yol kenarında pusu kuran silahlı grup tarafından açılan ateş sonucunda yoldan geçen otomobil sürücüsü ile motorlu kuryenin hayatını kaybettiği olayın iki uyuşturucu çetesi arasındaki anlaşmazlık sebebiyle meydana geldiği öğrenildi. Gözaltı sayısı 12’ye çıktı.

Fotoğraf: DHA

Güvenlik kameralarına da yansıyan olay önceki günün ilk saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir grup, cadde üzerinde pusu kurarak bir otomobili beklemeye başladı. Bu sırada sokaktan çıkan beyaz renkli otomobili gören grup tabancaları art arda ateşledi. Saldırıya uğrayan otomobilin sürücüsü hızını artırarak bölgeden uzaklaşırken, caddeden geçen motorlu kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir başka otomobilde bulunan Lokman Çakır (40), grubun açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı. Ambulansa alınan Çakır ve Kara, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede hayatlarını kaybeden Çakır ve Kara toprağa verildi.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, iki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameraları tek tek izlenirken, şüpheliler de tespit edildi. Operasyonla dün dokuz şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde çatışmanın uyuşturucu satışı anlaşmazlığı yüzünden çıktığı belirtildi. Zanlıların ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler, bu sabah olayla bağlantısı oldukları belirlenen üç şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin sorguları devam ediyor.