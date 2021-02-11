İzmir’de hortum: 16 yaralı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesindeki hortum nedeniyle 16 kişinin yaralandığını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Köşger, “16 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgeye iki kurtarma aracı dokuz AFAD personeli ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, olay arkadaşlarımızca yakinen takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.

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AA’ya konuşan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, bir kişinin ayağının kırıldığını, 15 kişinin de vücutlarının farklı yerlerinde sıyrıklar oluştuğunu bildirdi.

Çakıcı, ayağı kırılan kişinin Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Hortum nedeniyle üç tekne ile beş aracın zarar gördüğünü aktaran Çakıcı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, “Çeşme Alaçatı Port civarında oluşan hortumun maddi zararı büyük. AKS ekiplerimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal gücüyle vatandaşlarımızın yanında” ifadesini kullandı.

Soyer, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.