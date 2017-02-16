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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de ‘Hayır’ çalışması yapan CHP’lilere saldırı: Devleti yıkmak için uğraşıyorsunuz

İzmir’in Balçova ilçesinde partilerinin referandumdaki ‘Hayır’ kampanyası kapsamında ev ziyaretleri yapan CHP Balçova ilçe örgütü üyesi iki kişi, ‘Evet’ oyu vereceğini söyleyen bir ailenin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Yusuf Özkan’ın haberine göre, Dirik ve Savaş, öğle saatlerinde Poyraz Sokak’ta partilerinin ‘Hayır’ kampanyası kapsamında ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kendisinin AKP Buca ilçe yöneticilerinden olduğunu söyleyen A.B. adlı yurttaş, referandumda ‘Evet’ oyu vereceğini söyleyerek “Siz devleti yıkmak için uğraşıyorsunuz. Biz zaten ‘Evet’ oyu vereceğiz. Kimliklerinizi verin, sizi polise şikayet edeceğim” diye seslenip apartmanın giriş kapısını kapattı.

CHP üyelerinin oy tercihine ‘saygı duyduklarını’ söylemesi üzerine devam eden tartışmada A.B.’nin 1976 doğumlu oğlu O.B. evden çıkarak Dirik’in sırtına vurdu, Savaş’ı da tartakladı.

Sesleri duyan esnafın müdahalesi ve polisin olay yerine gelmesiyle kurtulan iki kadın, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde ‘Hayır’ kampanyası yürüten CHP Gençlik Kolları’nın aracına kurşun sıkılmış, bir parti üyesi karnından vurulmuştu.

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