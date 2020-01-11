İzmir’de göçmen botu battı, en az 11 ölü

İzmir’in Çeşme ilçesinde Germiyan açıklarında kaçak göçmenlerin taşındığı bot battı. İlk belirlemelere göre 25 kişinin bulunduğu botta 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Kriz dönemi hariç ilk: ABD’de kadın çalışanların sayısı erkekleri geçti
ABD’de Aralık 2019 verisine göre, tarım dışı sektörlerde yüzde 50.4 ‘e ulaşan kadın istihdamı erkekleri geçti.
Gelişen ülke paralarının dolar karşısında değer kaybetmesi bekleniyor
Reuters’ın gelişmekte olan piyasa para birimlerine yönelik düzenlediği ankette bu ülkelerin para birimlerinin 2020’de dolara karşı değer kaybedeceği ve 2019 sonunda yaşanan kısa süreli yükselişin sona ereceği öngörülüyor.
Eczacılar birliği: 120’ye yakın ilaç piyasada bulunmuyor, sıkıntı şubatta artacak
Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, 120’ye yakın ilacın piyasada bulunmadığını söyledi.
Kilyos’daki tanker kazasında kaybolan üç kişiden birinin cesedi çıkarıldı
Karadeniz’de Kilyos açıklarında dün tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan üç kişiden birinin cesedi çıkarıldı.
Sektör derneği başkanı: Enflasyonu indirim marketlerindeki ürünler frenledi
Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Başkanı İmer Özer, indirim marketlerinin kendi markalarıyla sattıkları ürünlerin enflasyonu frenlediğini söyledi.