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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de göçmen botu battı, en az 11 ölü

İzmir’in Çeşme ilçesinde Germiyan açıklarında kaçak göçmenlerin taşındığı bot battı. İlk belirlemelere göre 25 kişinin bulunduğu botta 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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