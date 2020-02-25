İzmir’de gıda denetimi: 5 bin 851 işletmeden 19’una para cezası

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatıyla İzmir’de yapılan gıda denetiminde 5 bin 851 işletmeden 19’una idari para cezası uygulandı.

Fotoğraf: DHA

İzmir genelinde denetlemelerde 30 ilçede 330 kişi görev yaptı. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen de ilk gün yapılan süt ve süt ürünleri işletme denetimine katıldı.

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468 işletmede hijyenik şartlar olumsuz

Söz konusu işletmelerin 468’inde teknik hijyenik şartlar bakımından olumsuzluklar tespit edildi ve eksikleri tamamlamaları için sahiplerine ek süre verildi.

İki işletmeye men

19 işletmeye yönelik idari para cezası uygulanırken iki işletme ise faaliyetten men edildi.