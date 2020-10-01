İzmir’de ‘FETÖ’ye hücre evi operasyonu: 23 şüpheli gözaltında

İzmir’de düzenlenen ‘FETÖ’ operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Organize suçlarla mücadele ve istihbarat şube müdürlüklerinden ekipleri, ‘FETÖ’den yakalama kararı olan kişilerin örgüt talimatı doğrultusunda saklanması için ‘hücre evleri’ olduğunu tespit etti.

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Savcının talimatıyla gece belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 13 bin avro, 2 bin 700 dolar ve 48 bin 650 lira ile çok sayıda dijital materyal bulundu.

Öte yandan, firari beş şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.