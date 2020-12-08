İzmir’de ‘FETÖ’ operasyonu: 295’i muvazzaf 304 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir’de ‘FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 295’i muvazzaf 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İzmir başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün ‘mahrem imamları’ olarak nitelendirilen yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 295’i muvazzaf 304 şüpheliyi yakalamak amacıyla polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

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Şüphelilerin 193’ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 111’inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yaptığı öğrenildi.

Şüpheliler arasında beş albay, bir yarbay, bir binbaşı, 10 yüzbaşı, 53 üsteğmen, beş teğmen, 221 astsubay, yedi uzman çavuş rütbesinde asker şahıs, bir Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olup asker şahıslardan sorumlu ‘mahrem imam’, yönetici olduğu tespit edilen sivil memur olduğu belirtildi.

Ayrıca, İzmir başsavcılığı ile Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarıyla veri paylaşımına dayalı müşterek yürütülen çalışma sonucunda idari olarak ‘FETÖ’ ile iltisakları tespit edilen aralarında albay, yarbay ve binbaşı gibi üst rütbede subayların da bulunduğu 704’u muvazzaf 868 personel hakkında idari yönden gereğinin takdir ve ifası için delilleri içeren verilerin ilgili kuvvet komutanlıklarına gönderildiği belirtildi.

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Operasyon ‘FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı operasyon konumunda olduğu ifade edildi.