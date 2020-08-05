İzmir’de erkek şiddetini protesto etmek isteyen gruba polis müdahalesi: 16 gözaltı

İzmir’de yürüyüş yapmak isteyen kadın grubuna polis müdahalesi sonucu 16 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre, Kentteki bazı kadın örgütlerinin üyeleri, kadınlara yönelik şiddet ve cinayetleri protesto etmek amacıyla Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir araya geldi.

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Buradan cadde boyu ellerindeki pankartlarla slogan atarak izinsiz yürümek isteyen kadınlara müdahale edilirken, 15’i kadın 16 kişi gözaltına alındı.

Diğer kadınlar eylemlerine bir süre daha devam edip, basın açıklamasının ardından dağıldı.